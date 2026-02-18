Hoy miércoles 18 de febrero, cuando se debería iniciar el paro regional con epicentro en La Oroya, las principales instituciones y centros de abastos de La Oroya están atendiendo con normalidad igual que los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya cuyas diferentes diferentes oficinas y dependencias desarrollan sus labores como todos los días.

Lo mismo ocurre en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco y la municipalidad distrital de Paccha En ambas, el personal llegó desde las 8:00 de la mañana en vehículos de servicio urbano.

El mercado Tupac Amaru también abrió sus puertas. Sus dirigentes indicaron que, debido que se tiene mercadería que puede perecer se atenderá hasta el mediodía a la población. Lo mismo ocurrió en el mercado Santa Rosa que desde las 6:00 de la mañana están tendiendo.

El hospital de EsSalud también continúan en las áreas de emergencias hospitalización y en consultorios donde los pacientes están llegando por sus citas