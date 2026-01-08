La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) dispuso el retiro voluntario y preventivo del mercado de la leche en polvo de la marca NAN, tras detectarse una “posible desviación de calidad”, según se lee en el comunicado oficial. La autoridad sanitaria exhortó a la población a no adquirir ni consumir este producto, como medida de prevención.

“Se ha identificado la presencia de un microorganismo bacteriano llamado Bacillus cereus en un lote específico, lo que puede generar enfermedades transmitidas por alimentos”, señaló el nutricionista de la DIRESA Junín, Wilder Ayala.

Agregó que esta bacteria puede causar “vómitos, náuseas y malestares digestivos”, por lo que el consumo del producto representa un riesgo para la población infantil. Ayala recomendó a las familias que tengan el producto “no consumirlo y comunicarse con la empresa a cargo (Nestlé) para el recojo correspondiente”.

Se trata de la leche “NAN® Supreme Pro2”, lata de 800 gramos, lote N.° 52840742F2, importado por “Nestlé Marcas Perú S.A.C”.