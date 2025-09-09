Un operativo inopinado realizado el último fin de semana por la Municipalidad Provincial de Huancayo sancionó a diversas discotecas y establecimientos comerciales por incumplir normas de seguridad, salubridad y funcionamiento.

La discoteca La Paach, ubicada en la Av. Leandra Torres, fue multada con el 10% de la UIT por no contar con mangueras contra incendios operativas. En tanto, Kimbara, en el Jr. San Francisco de Asís, recibió una multa equivalente al 50% de la UIT por exceder el aforo permitido y otra del 20% de la UIT por instalar publicidad sin autorización.

Por su parte, la discoteca Estación fue sancionada con el 50% de la UIT por cambio de giro no autorizado y con el 100% de la UIT tras detectarse bebidas alcohólicas vencidas.

Durante el mismo operativo, la Oficina de Defensa Civil también impuso una multa del 200% de la UIT al Hospedaje Restaurante Fundo Porras por organizar un espectáculo sin autorización. Asimismo, el local de comida rápida Pepi Monster fue sancionado con el 30% de la UIT por vender panes de hamburguesa sin registro sanitario ni fecha de vencimiento.