Vecinos del asentamiento humano La Victoria realizaron un plantón frente a la Municipalidad de El Tambo para exigir el cierre definitivo de las chinganas y mayor presencia de serenazgo, luego de que el adulto mayor Roberto Cevallos fuera atacado con un cuchillo por Jhonathan Sedano Loroña el último fin de semana.

Los pobladores señalaron que estos locales nocturnos son focos de violencia e inseguridad, y responsabilizaron a las autoridades municipales por no adoptar medidas efectivas. Serenazgo reconoció limitaciones en su labor, ya que el número de agentes por turno se redujo de 94 a 36 tras la culminación de contratos CAS.

En respuesta, César Ramos Chaguayo, gerente de Desarrollo Económico, aseguró que la comuna ha ejecutado clausuras de establecimientos, aunque los vecinos consideran que las acciones son insuficientes frente al aumento de hechos delictivos en la zona.