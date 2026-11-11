La última vez que llegó a Huancayo, Yestelin Ketty Torres Común (20), comió pachamanca y le dijo a su madre que si algún día le pasara algo quería estar al lado de su abuelito. El fin de semana la joven se reunió con sus amigas para celebrar el ‘cumpleaños’ de Daniel Sebastián Chahuayo Yauri (28).

El falso amigo se ofreció llevarla a su casa, pero la trasladó a una chacra cercana a la muralla de Chuquitanta en San Marrín de Porres (Lima). A las 4:50 de la madrugada, Yestelin Torres, envió su ubicación a sus amigas, tres de ellas la buscaron y la encontraron desnuda, un pasador le apretaba el cuello. Cerca estaba su vecino, Daniel quien dijo que los secuestraron, pero no les robaron nada y fue detenido.

A prisión

El examen forense confirmó que la joven, murió por asfixia y fue víctima de abuso sexual. La ubicación compartida desde el celular fue fundamental para encontrarla, aunque el sospechoso aseguró que ya la había dejado en casa.

“El la acosaba hace meses”, contó una de sus amigas. La Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Daniel Chahuayo Yauri, por el presunto feminicidio de Yestelin Torres Común.

En su casa de la Cooperativa Santa Isabel de Huancayo, sus familiares claman justicia.

“Mataron a mi hija y el sospechoso dice que les robaron. Está mintiendo, queremos justicia”, dijo Rebeca Común, solloza, mientra se aferra al retrato de su guapa hija quien cursaba el sexto semestre de Comunicaciones en Lima.