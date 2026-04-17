Ante el memorial presentada por empresas de transporte, exigiendo la salida del gerente de Tránsito y Transporte de Huancayo, Jorge Quispe, la comuna huanca, informó que a la fecha ya se emitieron más de 200 papeletas de infracciones, de las cuales, la mayoría han sido a empresas de categoría M1 (autos) y M2 (camionetas rurales).

Memorial. Son en total nueve las empresas de transporte, las que presentaron un memorial a la alcaldía de Huancayo, exigiendo la salida del gerente Jorge Quispe y una audiencia con el alcalde, para sustentar su pedido.

Los hombres del volante detallan que, que el funcionario edil viene realizando una mala gestión y promoviendo la informalidad y desorden vehicular en la ciudad.

La respuesta de la comuna huanca, a través de la gerencia en mención, fue que durante los tres primeros meses del 2026, se aplicaron 295 papeletas de infracción por: prestar servicio de transporte sin autorización (66); fuera de su ruta autorizada (40); presta servicio en una modalidad distinta a la autorizada (62); licencia de conducir no corresponde al servicio prestado (18); servicio de carga y descarga fuera del horario establecido (14); servicio de ámbito nacional o regional por vías saturadas (49); otros (18). Siendo las unidades más multadas los autos (198), combis (71), bus (2) y otros (28).

“Esta petición (memorial) obedece a intereses personales y es lamentable que ciertos gerente caigan firmando en esto”, señaló Jorge Quispe.