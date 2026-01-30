La Policía Nacional del Perú (PNP) alista un amplio operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del próximo 12 de abril en la región Junín. Así lo informó el coronel Carlos Sánchez Gallardo, jefe del Estado Mayor de la Región Policial Junín, durante la instalación de la Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en Huancayo.

El oficial precisó que la institución policial cumple un rol clave en lo que denominó una “fiesta democrática”, asegurando que ya se vienen elaborando los planes operativos correspondientes. “Nosotros cumplimos un papel muy importante en la preparación de todo este evento y garantizamos el normal desarrollo de todas las actividades acá en la región Junín”, sostuvo. “Tenemos programada la participación de 1 200 efectivos, pero toda la región policial, que cuenta con 4 440 efectivos, estamos comprometidos todos en la seguridad para ese día”, añadió.

Respecto a la estrategia de resguardo, el coronel aclaró que la PNP brindará seguridad externa en los locales de votación, principalmente en las instituciones educativas donde se instalarán las mesas de sufragio. “La seguridad que nos han recomendado es solamente la seguridad externa delos locales”, explicó añadiendo que aún no se ha definido si los efectivos policiales contarán con francos durante esa fecha, ya que el comando policial evaluará la emisión de una orden de alerta absoluta. No obstante, aseguró que se garantizará el derecho al voto del personal policial. “Cada efectivo tendrá el tiempo para que cumpla con su deber cívico también”, puntualizó.