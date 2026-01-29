Ese anciano alegre y bailarín, de cabello cano y esponjado, se roba el show y es el centro de atención de propios y extraños. Todos se sorprenden por su vitalidad porque es verdaderamente contagiante. Esa descripción le pertenece al personaje principal de una danza jaujina que perdura desde mediados del Siglo XIX: el auquish cumo.

La personalidad de esta pieza fundamental de la danza, le pertenece a ese anciano jactancioso y charlatán (auquish kumuq) que es a quien apuntan los flashes durante las celebraciones en el distrito de Yauli, provincia de Jauja, del 1 al 5 de enero, en honor al Niño Jesús.

CARACTERÍSTICAS

Se trata de una manifestación tradicional de carácter ganadero, religioso y agrícola, pero que en esencia reivindica y resalta la alegría y vanidad de ese anciano convertido en ejemplo de su pueblo, cuya memoria hay que respetarla.

DANZA

A título del cultor Wellington Aquino Pinto, es una costumbre que recuerda el esfuerzo de los antepasados que se forjaron como labriegos, ganaderos y grandes caminantes que unían a pie significativas distancias altoandinas e intercambiaban sus productos, para lo cual lo hacían con sus llamas y acémilas, llevando consigo sus alforjas y reservas de agua.

Refiere que esta tradición tiene diferencias con el corcovado, que se baila en otras partes de Jauja, una de ellas es la música, que en el caso del auquish cumo es más “ahuaynado”.

A su vez, refiere que están trabajando activamente en el expediente para que esta danza, originaria de Yauli, sea declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

EL CURCO

En cuanto a los personajes: el curco lleva máscara de badana tipo cosaco, con bigote y barba crecida, peluca multicolor o blanca y erizada; pulóver o chaleco confeccionado de lana de oveja y/o estambre; camisa de tela popelina, manga larga, color blanco, modelo cola de pato, opcional de bayeta.

A su vez, lleva huatrila o pantalón de contextura ancha, de corte llanero, hecho de cordellate, con franjas fosforescentes en el votapie; medias, prenda que cubre toda la pierna, confeccionado en base a lana de oveja y teñida de color fosforescente; la alforja, prenda de talega con franjas blancas y colores fijos, que va colgado en el cuello del danzante; el chimpun, antiguamente se usaba el tampashucuy o zapato hecho a base de lana, entre otros.

También están: La jaujina, el “latashauquish” o curco timo y “chacuas” o Shinca Rosa. Todos bailan en sus barrios hasta converger en la plaza principal del distrito. A su vez, hay actos protocolares y eclesiásticos.