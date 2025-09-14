Tenían que afrontar una larga condena, pero la muerte les llegó en el penal. Dos presos sentenciados por los presuntos delitos contra el tráfico ilícito de drogas y por violación sexual perdieron la vida.

La madrugada de ayer sábado, el personal de servicio nocturno del INPE alertó a la trabajadora del tópico que acuda de inmediato al pabellón 1, ambiente 06 para verificar el fallecimiento de un interno.

Lamentablemente el personal de salud confirmó la muerte de Gregorio Aranda Rojas (87), quien padecía de diabetes y estaba sentenciado a 20 años de prisión por presunto delito de abuso sexual. El anciano había ingresado al recinto penitenciario en marzo del 2019, aún le faltaba cumplir 14 años de cárcel.

Traslado. Fue a las 3 de la madrugada que se percataron del fallecimiento, después que el octogenario decidiera descansar en su celda.

El cadáver fue trasladado a la morgue de Hualhuas. El jueves 11 de setiembre, también falleció el reo Sergio Solano Rivera (58), quien sintió dolencias, siendo evacuado de emergencia al hospital Carrión, pero falleció en el trayecto.

Sergio estaba preso por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según las pesquisas el sentenciado presentaba un cuadro de neumonía. El infortunado fue encarcelado el 2011, cuando fue detenido en La Oroya trasladando 54 kilos de droga en un camión que iba de Pucallpa a Lima.