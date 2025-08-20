La inseguridad en la ciudad volvió a generar indignación. Una mujer fue atrapada por vecinos y comerciantes luego de que las cámaras de videovigilancia registraran el momento en que sustraía dos sacos repletos de peluches de una tienda de flores situada en los exteriores del Mercado Modelo.

El hecho encendió la molestia de los comerciantes, quienes aseguraron que la acusada ya habría protagonizado otros robos en la zona. La frustración creció aún más cuando denunciaron que, pese a entregar a los delincuentes a la Policía, estos suelen recuperar su libertad rápidamente.

“Los entregamos a la Policía y al poco tiempo vuelven a las calles como si nada”, reclamaron los vecinos, exigiendo mayor firmeza de las autoridades frente a la delincuencia.

Los comerciantes advirtieron que, cansados de los constantes robos, han decidido organizarse para ejercer justicia vecinal y no descartan linchar a cualquier ladrón capturado en flagrancia.