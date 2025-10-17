El cementerio de Ninacaca es uno de los más populares del Perú. No necesariamente por su antigüedad o porque albergue entierros de personajes importantes, sino por sus tumbas con sello arquitectónico miniaturista que recuerda una peculiaridad de los que descansan el sueño eterno.

Este camposanto de no más de dos hectáreas está sobre los 4 mil metros de altitud, en el distrito de Ninacaca, región Pasco, a unos cuantos kilómetros de Junín.

En este lugar los deudos encontraron una forma especial de recordar a sus difuntos: construyéndoles edificaciones a escala que los identificaron en vida, tales como catedrales, castillos, campos deportivos, comisarías, iglesias, universidades, viviendas, entre otros.

La UNI a escala es una de las construcciones más representativas del cementerio

El lugar es sorprendentemente estrecho, y ya casi no hay espacio para más sepulcros, hecho que impide contemplar con comodidad las innumerables obras de arte miniaturizadas.

Debido a sus características, que las hacen única en su género, no solamente lo visitan los familiares de los muertos, sino público en general, que llega de diferentes partes del Perú para contemplar el trabajo prolijo de los maestros.

Al llegar, podemos hallar estadios de Alianza y la U, así como las fachadas de universidades como la UNI; del mismo modo encontramos mausoleos en forma de castillos, entre otros.

Por ejemplo, al centro del cementerio está una suerte de catedral edificada para quien en vida fue Domitila Mandujano Carhuaricra. La edificación es una de las más llamativas que hay entre cientos.

De la misma manera, está la tumba de Kevin Ruiz Bedoya, para quien sus familiares le mandaron a construir una réplica diminuta de la comisaría de Huanta, donde laboró unos años.

IGLESIA ANTIGUA

Pero no solamente está el camposanto, también destaca la iglesia antigua de Ninacaca o iglesia San Pedro, ubicada en la plaza principal del distrito. Es un monumento histórico nacional fundado en 1582.

Respecto a su arquitectura, posee muros de adobe o piedra rústica con un grosor considerable. Su techo es de paja, pero colocadas en varias etapas para impermeabilizar el interior. Su techumbre de paja está hecha con estilo de armaduras de par y nudillo. En su interior, un altar de madera y pan de oro ha sido restaurado tras un incendio.

Al ingresar uno puede distinguir un letrero que nos recuerda que pertenece a una de las siete iglesias de la meseta de Bombón y ser parte de la Arquidiócesis de la provincia de Tarma, región Junín.