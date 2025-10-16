En una reciente reunión de trabajo sostenida en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José Jerí, recibió a representantes de diversas asociaciones de alcaldes del país. Entre los asistentes destacó la presencia del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Dennys Cuba, quien acaparó la atención por un discurso muy complaciente, y que ha generado diversas reacciones.

Postura de la AMPE

Lejos de mantener una postura institucional de firmeza y exigencia, el titular de la AMPE expresó con visible permisividad que “Dios ha permitido que usted, señor Presidente, esté sentado en ese sillón y lleve los destinos del país”.

Además, añadió que “Dios conoce el corazón de los hombres y mujeres, y justamente es él quien le ha dado esta oportunidad en estos momentos tan aciagos, de dolor para el país”.

La intervención, marcada por un tono reverencial, continuó con una afirmación categórica: “Se clama por un liderazgo contundente, que convoque, una y ataque la inseguridad que tanto daño le hace al pueblo. En ese sentido, señor Presidente, a nombre de la histórica AMPE, le expresamos nuestro respaldo del 100%”.

Lo que debía ser una reunión técnica para abordar estrategias contra la creciente inseguridad ciudadana, se convirtió en un espacio en el que el representante de la AMPE no solo respaldó sin condiciones al presidente Jerí, sino que incluso lo exaltó por su “liderazgo efectivo”, citando su rol anterior en el Congreso y en el Conasec, organismo al que se refirió como un “brazo operativo” clave para ejecutar políticas públicas.

“La actitud que ha venido mostrando en estos días demuestra que ahora sí hay un liderazgo real. Que estas reuniones no sean de té, sino de metas concretas para todas las instituciones”, agregó, en un intento de justificar su respaldo incondicional.

Se ha generado incomodidad en diversos sectores es la forma en la que el presidente de la AMPE renunció a cualquier atisbo de independencia, alineándose sin cuestionamientos con el Ejecutivo. Esta reunión deja entrever una preocupante subordinación institucional.