El regidor Misael Quispe advirtió que la ordenanza para regular los giros especiales está estancada en el Ejecutivo municipal.

Pese a que los regidores ya entregaron sus propuestas hace dos sesiones, las gerencias de Tránsito y Transportes, Promoción Económica y Seguridad Ciudadana aún no presentan el sustento técnico para evitar que la norma caiga en “barreras burocráticas”.

La propuesta plantea que las discotecas operen solo de 6:00 p. m. a 2:00 a. m. “Fuera de ese horario no debe haber expendio de bebidas alcohólicas en estos establecimientos”, detalló el edil.

Asimismo, los restaurantes que venden licor como acompañamiento tendrían como límite las 11:00 p. m. para evitar que distorsionen su giro.

“El clamor de la población es inminente antes que inicien las clases universitarias”, finalizó Quispe.