La tragedia estuvo cerca de teñir de luto a la música andina. La Orquesta Sociedad Hermanos Fabián de Jauja sufrió un aparatoso accidente de tránsito este sábado por la tarde, cuando el vehículo en el que viajaban volcó en la Carretera Central Tarma–Jauja, a la altura del centro poblado de Tarmatambo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., mientras la agrupación se dirigía a Tarma para animar una fiesta de cumpleaños. Producto del vuelco, 12 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

Tres ambulancias y efectivos policiales acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Félix Mayorca Soto de Tarma.

Entre los lesionados se encuentran el director de la orquesta, Javier Fabián Camarena, además de los músicos y acompañantes Eleazar Osorio Esteban (52), Heiden Chancho Camarena, Brayan Salazar Gonzalo (28), Anthony Tacos Flores, Ronald Díaz Trujillo (33), Julio Monje Álvarez (41), Franco de la Cruz Vargas (26), Wilmar Ñaupari Lino, Javier Fabián Camarena (51), Julio Dávila Álvarez, Migdal Casimiro Gamarra, entre otros.

El viernes, la agrupación había participado en la fiesta tunantera de la Asociación Virgen de las Mercedes en Umuto (Huancayo), y al día siguiente partieron a Tarma para cumplir con otra presentación cuando ocurrió el accidente.

La noticia generó gran impacto en la escena musical del centro del país. Diversas orquestas expresaron su solidaridad con la Orquesta Folklórica Sociedad Hermanos Fabián, una de las más representativas de Jauja.

