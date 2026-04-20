Aunque no obtuvieron el respaldo mínimo de la población durante las elecciones presidenciales y al parlamento bicameral, los partidos políticos que no pasaron la valla electoral del 5 % de votos válidos podrán participar normalmente en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre. Esto es un alivio para varias figuras políticas de la región, quienes parecen tener más popularidad que sus “líderes” nacionales.

SALVAVIDAS

La Ley Orgánica de Elecciones es clara: si un partido no obtiene el 5 % de los votos válidos o el mínimo de representantes en el Parlamento, pierde su inscripción. Sin embargo, gracias a una disposición complementaria de la Ley 32245, impulsada por el actual Congreso, la cancelación de las agrupaciones políticas se ejecutará recién en enero de 2027. Esta medida las habilita automáticamente para participar en las ERM de octubre.

Pero ojo: si un partido no superó la valla electoral el 12 de abril y pese a que logre poner decenas de alcaldes o gobernadores el próximo 4 de octubre, igual sería eliminado el 1 de enero. Así lo explicó el exministro de Justicia, José Tello.

“La ley posterga la cancelación hasta enero de 2027, pero no incluye excepciones por resultados favorables en elecciones regionales o municipales. Incluso si un partido gana alcaldías o gobiernos regionales, podría perder su inscripción en esa fecha”, detalló.

En Junín, son varios los líderes políticos que postulan con partidos que perderán su inscripción. Allí están Arnoldo Mallma y Julio de la Rosa con Alianza para el Progreso; Fernando Orihuela y Emerson Nolasco con Podemos Perú; César Merea y Rony Bejarano con Batalla Perú; o agrupaciones que suelen dar pelea como Perú Libre y Somos Perú, los cuales se ven beneficiados por la norma.

NO VAN

Los que sí no tienen ninguna chance de postular son los candidatos que perdieron en las elecciones presidenciales y congresales, así lo explica el abogado Jorge Olivera, especialista en materia electoral.

“El cronograma electoral para las ERM ha establecido la fecha límite para inscribirse como candidato hasta el 2 de abril. Entonces, ya no tienen chance los que han sido candidatos al Congreso. Muchos pueden decir: ‘Bueno pues, perdí, ahora me voy como candidato a alcalde, a gobernador, a consejero, a regidor’. Ya no pueden porque el plazo ya venció”, detalló Olivera.

Con las normas claras y un proceso ya en curso, los partidos políticos se juegan el todo por el todo para intentar colocar representantes el próximo 4 de octubre.