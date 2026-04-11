La Fiscalía Mixta de Huayllay y el personal de la comisaría de Cochamarca investigan el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de un interno de 27 años del Establecimiento Penitenciario de Cocharmarca, ubicado en el distrito de Vicco (Pasco). Hecho ocurrido el pasado 8 de abril, en la celda 25 del primer piso del pabellón A1 del régimen especial cerrado.

El comisario de Cochamarca, capitán PNP Diego Rafaele Baldeón, informó que con el pretexto de dialogar, el interno agresor esperaba a su víctima en el interior de la celda. Luego de amenazarlo con agredirlo y atentar contra su vida, lo encerró y lo llevó al servicio higiénico para abusar sexualmente.

HUYÓ A TIEMPO

El agraviado logró escapar de su agresor y denunció lo ocurrido a los agentes del INPE y a otros reclusos. De inmediato, se comunicó al Ministerio Público y a la comisaría de Cochamarca para las diligencias y el inicio de las investigaciones.

Señaló que según el resultado examen médico legal, la víctima presenta lesiones recientes contranatura. Aún está pendiente el examen psicológico y la entrevista en la cámara Gesell.

Según información preliminar, el interno denunciado cumple una condena de 20 años de cárcel por el delito de robo agravado. Irónicamente, el recluso agraviado cumple una sentencia por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual.