Un accidente de tránsito ocurrió en las avenidas principales cerca del mercado N.° 01 de Pichanaqui, cuando una mototaxi y un torito bajab (placa 8684-UW, número interno 3573) colisionaron. La peor parte la sufrió la mototaxi de placa 2577-EW, número interno C-24, cuyo parabrisas quedó destrozado.

El conductor de la mototaxi resultó herido en la cabeza y fue trasladado por personal de Serenazgo al Hospital de Contingencia de Pichanaqui. Minutos después llegó la ambulancia, pero tuvo que retirarse porque el herido ya había sido trasladado.

TE PUEDE INTERESAR: Ilich López y su red de influencias en el Ministerio de Energía y Minas

Pobladores exigieron la instalación de un semáforo en la zona, dado que no es la primera vez que se registran accidentes en el lugar. Testigos indicaron que la responsabilidad del choque habría sido del conductor del torito.