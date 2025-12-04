Un ómnibus Volvo del Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedro Monge Córdova, placa W2J-958, fue incendiado la noche del martes cerca del terminal de Jauja. El vehículo, fabricado en 1980, ya se encontraba en proceso de baja por su antigüedad.

Tras el incidente, la Policía de Jauja detuvo a dos personas, sospechosas de provocar el siniestro, luego de que el instituto presentara la denuncia correspondiente. El personal del instituto colaboró con los bomberos para controlar el fuego.

La Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) envió una comisión, liderada por Dulia Huaroc Espinoza, Klever Valero Mayta y Miguel Córdova Calderón, que levantó un acta de supervisión y emitió directivas para garantizar la seguridad y la correcta gestión de los bienes patrimoniales: informar todas las acciones realizadas con evidencia adjunta y trasladar los vehículos a un lugar seguro o asignar personal permanente hasta completar el proceso de baja.

TE PUEDE INTERESAR: Sujeto asesinado de un balazo en Huancayo está implicado en muerte de dos y en actos de usurpación

La visita buscó asegurar que el instituto cumpla con los procedimientos administrativos y de seguridad tras el siniestro, protegiendo los bienes institucionales y evitando futuros riesgos.