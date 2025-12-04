La Institución Educativa 202 de Tarma ha dispuesto el cierre temporal de sus aulas por siete días tras confirmarse la presencia del virus Coxsackie en dos salones. La medida, que inicia este viernes, busca prevenir nuevos contagios entre los menores.

Durante el periodo de suspensión, los estudiantes continuarán sus clases de manera virtual para no afectar el desarrollo académico. En Junín, los casos de la enfermedad de manos, pies y boca, conocida como el virus de Coxsackie, continúan en aumento.

El virus se transmite por contacto directo con secreciones como saliva, heces o líquido de ampollas, así como por superficies contaminadas. Aunque la mayoría de los casos son leves y se resuelven sin tratamiento específico, puede provocar fiebre, dolor de garganta y erupciones en la boca, manos y pies. La medida preventiva busca frenar la propagación del virus.