La preocupación por los hechos de violencia en la Selva Central vuelve a crecer tras una grave denuncia registrada en el centro poblado de Alto Cuyani, distrito de Pichanaqui. Una mujer de 39 años terminó con heridas de consideración en el rostro luego de un presunto ataque ocurrido durante la madrugada del pasado 21 de junio.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, el incidente se habría originado luego de una pelea entre dos vecinos de la zona, en la que uno de ellos resultó seriamente afectado. Según testimonios recogidos por las autoridades, tras conocerse lo ocurrido, el hijo del herido acudió hasta la vivienda del hombre que peleó con su padre hallando solo a su esposa y su hijo pequeño.

La mujer relató que, alrededor de las 6:00 de la mañana, regresaba a su domicilio junto a su hijo menor cuando observó que el joven salía del interior de su vivienda. Al reclamar por el presunto ingreso sin autorización, este le habría exigido información sobre el paradero de su conviviente.

Siempre según la versión de la denunciante, el sujeto la habría amenazado de muerte y posteriormente la hirió con un objeto punzocortante, provocándole una lesión en la quijada. Minutos más tarde, cuando registraba los daños ocasionados en la puerta de su vivienda, el joven habría regresado portando un machete y volvió a exigir información sobre el paradero de su conviviente.

La agraviada señaló que el sujeto se le vino encima provocándole cortes en la nariz y el labio superior. Los hechos habrían ocurrido delante de su hijo menor, quien presenció la escena. Tras escuchar los pedidos de auxilio, vecinos acudieron al lugar para brindarle apoyo y trasladarla a un establecimiento de salud, donde recibió atención médica.

Denuncia

Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Asimismo, manifestó que una de las armas presuntamente utilizadas durante el ataque habría sido ocultada por la madre del agresor antes de la llegada de los agentes.

Tras tomar conocimiento del caso, personal policial especializado se desplazó hasta Alto Cuyani para realizar las diligencias correspondientes. Durante el operativo, un joven fue intervenido en calidad de investigado y se halló un machete que será sometido a las pericias respectivas.

El caso permanece en investigación y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades conforme avance el proceso. Mientras tanto, el hecho ha generado preocupación entre los pobladores de Alto Cuyani, quienes piden una pronta aclaración de lo ocurrido y garantías para la seguridad de las familias de la zona.