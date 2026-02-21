Este 24 de abril, el suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela iba a cumplir 34 años.

La mañana de ayer una nueva misión lo llevó hasta el río Rímac, rescatar a un perro atrapado en medio del río era su tarea. El dramático intento terminó en tragedia la mañana del viernes, a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima.

El policía huancaíno, quien también era bombero voluntario, fue arrastrado por la corriente durante la operación.

TRAGEDIA

Según las primeras indagaciones, el animal, asustado, dificultó la labor de auxilio, lo que incrementó el riesgo de la intervención y terminó en un fatal descenlace.

Este hecho ha generado un profundo impacto, luego que se propalara el video donde se observa al agente descender con una cuerda por un puente y segundos después fue arrastrado por el fuerte caudal, junto a la mascota.

Desde el reporte de su desaparición, se activó la búsqueda, se hizo un barrido aéreo con equipos de rescate que peinaron las riberas del ‘Río Hablador’, personal especializado que buscaban el cuerpo de Patrick, quien era un miembro destacado de la PNP y un excelente bombero de la Compañía 236 de Huachipa. Horas después, encontraron un cadáver que sería del policía Ospina.