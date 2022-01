La víctima de agresión llamó a su hermana para pedir ayuda. Cuando los policías llegaron a la casa, escucharon gritos de auxilio y al entrar a rescatar a Yhanira M.M. (26), descubrieron que en el inmueble de la Av. Huancavelica Nº 1145, funcionaba un bar clandestino. Para colmo, dos sujetos ebrios a empujones, trataron de evitar que los agentes detengan al presunto agresor quien junto a sus amigos terminaron en la carceleta de la comisaría de Huancayo.

Durante un operativo, la noche del jueves, los policías fueron alertados que una fémina era golpeada y pedía auxilio. Los custodios se dirigieron hasta la cuadra 11 de la Av. Huancavelica y en el interior de una casa se escuchaba música a alto volumen, por lo que al tocar la puerta de ingreso salió un varón y al percibirse los gritos de socorro, los agentes entraron para ayudar a Yhanira M.M. (29), quien dijo que fue agredida por Daniel Huarcaya M. (25).

En el interior del local se encontró cajas de cerveza, vasos de vidrio rotos. Cuando los custodios trataron de trasladar al intervenido a la comisaría, dos varones ebrios trataron de impedirlo, agrediendo al personal policial con palabras soeces, insultos y empujones. Por ello fue necesaria la presencia de agentes de la Use para reducir a Manuel S. C. (24) y a su primo Steven C. S. (22) , quienes fueron retenidos por violencia y resistencia a la autoridad, en agravio del policía Anderson Patilla. Otros tres casos de violencia se registraron en Huancayo.