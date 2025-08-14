Sigilosos, policías de la comisaría de Chilca, observaron el modus operandi de un vendedor de droga. Para no llamar la atención, los efectivos se disfrazaron de simples peatones, supuestos vecinos y consumidores. Así mimetizados, los agentes lograron atrapar a Marlo Turín Mejía (28), e incautaron 9 kilos de marihuana que iban a ser vendidos en diferentes lugares de Huancayo.

Al conocer del expendio de droga en los jirones Libertad y Bolognesi en el distrito de El Tambo, los efectivos se apostaron en diferentes puntos. Allí observaron que un sospechoso tenía una bolsa de rafia multicolor grande. Poco después, aprehendieron a Marlon Turin, quien sujetaba una bolsa de rafia.

Al revisar, los agentes hallaron diez paquetes de forma ovoide, forrado con cinta transparente, conteniendo hojas, tallos y semillas de marihuana. El detenido no tuvo tiempo de reaccionar, pues no supo identificar a los custodios encubiertos.

De las investigaciones se conoce que esos 10 paquetes ya tenían dueños e iban a ser distribuidos a diferentes microcomercializadores de droga. “El supuesto comprador se dio a la fuga. En la bolsa habían 10 paquetes de marihuana.

Se trataría de una banda que comercializa droga en Huancayo, El Tambo y Chilca por ello intervenimos para evitar el consumo”, comentó el comandante PNP Jhon Ramírez, comisario de Chilca. El implicado en el presunto delito de tráfico de droga fue llevado a la unidad antidrogas. Cabe mencionar que de enero a julio de este 2025, la Región Policial de Junín, ha incautado ya 3 mil 715 envoltorios de droga y 30 kilos de cocaína.