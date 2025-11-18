Un cantante de música vernacular, fue detenido luego que brindara un concierto en la provincia de Chupaca. El artista conocido como “Edwincito de Los Andes”, tiene una orden de captura vigente por el delito de hurto agravado, según detalló el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, coronel PNP Ángel Leo Mendoza.

Captura. Es el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo, el que emitió la ubicación y orden de captura de Edwin Raúl Benito Matamorros (30), desde el 04 de noviembre pasado, por el presunto delito de robo agravado.

Conocida su ubicación, agentes de la Unidad de Requisitorias Huancayo, de la Divincri, lograron infiltrarse entre los invitados de una fiesta de bautizo, en la que se presentó Edwincito de Los Andes. El evento se inició el sábado 15 de noviembre y lo agentes estuvieron hasta que el cantante concluya su participación en el local Brisas del Cunas, ubicado en la provincia de Chupaca.

“Ayer en la madrugada, 16 de noviembre, personal de Requisitorias de la Divincri, logró realizar un trabajo de inteligencia y ubicó a Edwin Benito Matamorros, natural de Jauja, por una requisitoria vigente por el delito de robo agravado. Es posible que haya actuado en complicidad con otras personas”, mencionó el jefe de la Divincri Huancayo, coronel PNP Ángel Leo.

El artista, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, salió del local la madrugada del domingo, acompañado de dos mujeres quienes trataron de evitar la detención, sin embargo los agentes lograron hacer entender a los concurrentes sobre la orden de captura que pesaba sobre el cantante.

Otro capturado. En otro punto del valle del Mantaro, efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Concepción, lograron la detención de Baltazar Melanio de 69 años de edad, esta persona cuenta con una requisitoria vigente por el delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de menores de edad solicitado por el Juzgado De Investigación Preparatoria de Huancavelica, desde el 18 de julio del año en curso, por lo que se procedió al traslado a la dependencia policial.