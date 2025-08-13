En el año 1998 se registró el último caso de rabia canina en Chupaca, en todo el valle del Mantaro no hubo después otra situación similar. Sin embargo, la médico veterinario Paola Putrat Egoavil, informó que el incremento desmedido de perros, sobre todo en el distrito de El Tambo, podría generar un rebrote.

Es por ello que recomendó ser parte de la campaña de Vacunación Antirrábica Canina Gratuita “VanCan 2025” que se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 de agosto.

“El año 2024 hemos tenido 800 casos de mordeduras de perros en El Tambo, este año vamos con 360 casos, de los cuales el 90% son de perros con dueños. En el distrito estimamos que se tiene 20 mil perros, y estamos proyectando vacunar a 18 mil, para evitar el rebrote de la rabia que puede darse por el incremento de canes”, refirió la profesional, Pola Pautrat.

La campaña será en parques, mercados y otros del distrito más poblado de la región.