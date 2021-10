Sancionarán a los que realicen fiestas este 31 de octubre. La Dirección General de Gobierno Interior, mediante el Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, publicado el 10 de julio de este año, dispuso la prohibición de todo tipo de evento masivo como desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión y/o evento (sea social, político, cultural o de otra índole), que implique la concentración de personas.

Por ello el Ministerio del Interior (Miniter) emitió la tarde de ayer un comunicado señalando que en cumplimiento de esta norma y ante el anuncio sobre la realización de fiestas de celebración del Día de la Canción Criolla y de Halloween, no se ha otorgado ninguna resolución para dar permisos para estas actividades, ni para ninguna otra concentración social que conlleve a aglomeración de personas. “Se precisa además que esta Dirección está facultada a iniciar procedimientos sancionadores contra todos aquellos agentes que organizan concentraciones públicas, políticas, sociales, espectáculos públicos deportivos y no deportivos que no cuenten con las garantías inherentes al orden público”, se lee en el comunicado.

Comunicado del Mininter

El Mininter advirtió que no están permitidas las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares, debido a razones sanitarias y con el fin de evitar el incremento de los contagios a consecuencia del coronavirus. “Es preciso mencionar que las garantías inherentes al orden público son medidas de protección de carácter administrativo, que el Estado otorga a la ciudadanía, cuyo objeto es formalizar el derecho a reunión del agente o ente colectivo, para que la autoridad pública garantice la integridad de la población que participa, reside o transita en el lugar de concentración o sus alrededores”, agrega el comunicado.

Plan de seguridad

Al respecto en Huancayo, el gerente de Desarrollo Económico, Hugo Bustamante, señaló que hoy sostendrán una reunión con las autoridades policiales para realizar un plan de vigilancia durante esta fecha. “Tomando en cuenta que está prohibida la realización de cualquier evento social que conlleve a un riesgo de aglomeración, la Municipalidad Provincial de Huancayo ejecutará el plan Halloween Sin Covid 2021, a través del cual se fiscalizará todo tipo de establecimientos en los que se pretenda organizar fiestas o reuniones sociales. Los establecimientos que desacatan las normas sanitarias podrían recibir multas de entre el 30% al 200 % de la UIT”, detalló.

El funcionario aseguró que en la provincia de Huancayo, ningún evento tiene permiso para realizarse este día.

Mientras que la Dirección Regional de Salud Junín también ha anunciado una serie de acciones contra las fiestas por este 31. “Exhorto a la población a no bajar la guardia y evitar cualquier tipo de aglomeración, motivando a realizar la celebración por Halloween en casa y si adquiriera algún juguete o producto verificar el rotulado de autorización sanitaria”, señaló Rossana Arce Cañari, coordinadora regional del programa de juguetes y útiles de escritorio.