Una rata gigante fue el símbolo de la indignación durante la protesta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Chanchamayo, que marchó hasta el frontis de la municipalidad para denunciar presuntos abusos laborales por parte del alcalde Hermenegildo Navarro.

Los manifestantes acusan a la autoridad de pretender imponer decisiones dentro del sindicato, incluso exigiendo la expulsión de trabajadores que no comparten su postura. “Quiere que saquemos del sindicato a personas que no le agradan. Quiere imponer y no lo vamos a permitir”, expresó uno de los dirigentes.

La figura de una rata fue colocada como símbolo de corrupción y autoritarismo, reforzando el mensaje de rechazo a las presuntas presiones que, según afirman, amenazan su estabilidad laboral.

Los trabajadores advirtieron que continuarán con sus medidas de lucha hasta que se garantice el respeto a sus derechos sindicales y laborales.