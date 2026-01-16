Momentos de tensión se vivieron en la última cuadra de la calle Ica, en Huancayo, luego de que un perro de gran tamaño quedara atrapado en un islote del río Mantaro, a la altura del relleno sanitario.

Tras la alerta ciudadana, efectivos de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional del Perú, de la comisaría de Huancayo, se desplazaron hasta la zona y coordinaron una intervención conjunta para rescatar al animal, un can de raza Rottweiler y de color negro.

Debido a la fuerza de la corriente, los agentes policiales ingresaron con medidas de seguridad al cauce del río, mientras personal de Serenazgo colocó cintas de seguridad para evitar riesgos durante el operativo. El perro también fue asegurado con la cinta como medida preventiva.

Luego de varios minutos de maniobras, el can fue rescatado sano y salvo, sin presentar lesiones visibles. Finalmente, quedó bajo custodia de la Policía Nacional, que continuó con las acciones correspondientes.