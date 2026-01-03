Sapallanga suma un nuevo atractivo turístico con la puesta en funcionamiento del Mirador Turístico Virgen de Cocharcas, obra inaugurada por el Gobierno Regional de Junín como parte de las actividades por el 169.° aniversario de creación política del distrito.

MIRA ESTO:

La infraestructura, ejecutada en el cerro San Cristóbal con una inversión que supera los 4.5 millones de soles, busca dinamizar la economía local a través del turismo religioso y cultural, además de consolidar a Sapallanga como un destino estratégico en la región.

El principal componente del proyecto es la imponente imagen de la Virgen de Cocharcas, de 26 metros de altura, acompañada de espacios recreativos, áreas deportivas, patio de comidas, gruta, puente de vidrio, zonas verdes y un sistema de iluminación ornamental que permite apreciar el mirador durante la noche.

Autoridades locales resaltaron que la obra generará mayor afluencia de visitantes a lo largo del año, beneficiando directamente a comerciantes, emprendedores y pobladores del distrito. Asimismo, señalaron que este proyecto se suma a otras iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios turísticos.

Desde el Gobierno Regional de Junín se informó que el mirador forma parte de un conjunto de inversiones destinadas a impulsar nuevos circuitos turísticos y fortalecer el desarrollo económico descentralizado, priorizando la identidad cultural y la fe como ejes de crecimiento para la región.