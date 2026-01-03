Un joven fue encontrado sin vida en el pasaje Micaela Bastidas, en el distrito de Chilca, generando conmoción entre los vecinos de la zona, ya que, según relataron tenía signos de violencia.

La víctima fue identificada como Jhordy, de 21 años de edad. Su madre, visiblemente afectada, indicó que la familia reside por el óvalo de Azapampa y aparentemente estaba yendo a visitar a su familia. Pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

La zona fue acordonada mientras peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley. Según información preliminar, sería trabajador de una empresa de transportes.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el incremento de hechos de inseguridad y señalaron la falta de alumbrado público como un factor que agrava la situación, por lo que solicitaron mayor presencia policial y acciones preventivas.