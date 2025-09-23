Un trágico suceso conmocionó profundamente a la comunidad educativa de Pichanaqui. Ayer, una niña de apenas cinco años de edad se ahogó en una piscina, mientras acompañaba a su hermano en una actividad escolar por el Día de la Primavera.

El accidente ocurrió en el centro recreacional “Las Garzas”, ubicado en la ciudad de Satipo, donde se habían organizado una salida escolar. La menor, estudiante del nivel inicial de un centro educativo particular, acompañó a su hermano del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, que se encontraba participando en la jornada festiva de su plantel cuando ocurrió el lamentable hecho.

Según el testimonio de la madre de la menor, no se le permitió el ingreso a la zona de piscina, pese a haber adquirido la entrada para su hija.

“Yo compré la entrada para mi niña, pero no me dejaron ingresar. Me dijeron que las reglas eran así, que solo podía verla desde el segundo piso. Fueron segundos de descuido, escuché que gritaban ‘una niña se está ahogando’, y era mi hija”, relató entre lágrimas.

Indicó además que, tras ser rescatada, se intentó reanimarla con maniobras de RCP y fue trasladada de emergencia al Hospital de Satipo, donde los médicos intentaron estabilizarla durante aproximadamente 20 minutos, sin éxito.

“No se pudo salvar”, declaró la madre.

Padres de familia que también asistieron a la actividad manifestaron su indignación, señalando que la administración del local cobraba S/10 por el uso de la piscina y S/5 por el acceso al campo, impidiendo el ingreso de los adultos que no pagaran el precio completo, incluso si eran apoderados de los menores.Además, denunciaron la ausencia total de personal capacitado.

“No había nadie cuidando a los niños, todo fue dejado al azar”, reclamó otra madre de familia.

Las autoridades locales y educativas han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales, tanto de los organizadores como del establecimiento recreativo.

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de la UGEL Pichanaqui y la dirección del colegio. La comunidad educativa ha expresado su pesar y solidaridad con la familia afectada en este momento de inmenso dolor.