Las intensas lluvias que se registran en la selva central vienen causando graves estragos en varias localidades de la provincia de Chanchamayo y zonas aledañas. En el sector de Yananguito, un deslizamiento de rocas cayó sobre un vehículo de placa ATD-377, perteneciente a la empresa Yomil SRL, dejando seriamente dañada la parte superior de la unidad, aunque no se reportaron víctimas.

En el centro poblado de Río Amarillo, en San Pedro, una lluvia torrencial de más de cinco horas provocó derrumbes, inundaciones de viviendas y el bloqueo de carreteras por la caída de piedras, palos y lodo. La crecida de los riachuelos arrasó con corrales y animales menores, dejando a varias familias afectadas que ahora solicitan con urgencia el apoyo de Defensa Civil de la Municipalidad de Perené.

La situación también es crítica en San Ramón, donde el aumento del caudal del río Tarma destruyó el puente provisional de madera del futuro Puente Victoria, dejando incomunicada a la zona. Ante el riesgo que representa la crecida del río, la empresa encargada de la obra ha enviado maquinaria para reforzar las bases del puente definitivo, mientras los vecinos exigen una evaluación técnica urgente.

En Pichanaqui, el caudal del río Perené se incrementó de manera alarmante y arrastró dos embarcaciones, entre ellas botes utilizados como restaurantes flotantes, ocasionando pérdidas materiales. Asimismo, el río Pichanaqui amenaza viviendas ubicadas en las riberas, donde pobladores denuncian construcciones en zonas vulnerables. A ello se suma que un bus quedó varado en la quebrada Raither, en La Merced, y que en La Campiña, cerca de Pumpuriani, un riachuelo desbordado inundó viviendas y dañó la vía principal. Las autoridades mantienen la alerta mientras continúan las lluvias y se evalúan los daños.