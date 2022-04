El presidente Pedro Castillo tuvo un accidentado ingreso al Coliseo Wanka, ya que recibió el rechazo de los presentes. A pesar de ello, lideró el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, luego de las protestas de transportistas y agricultores, que, hace unos días, paralizó al centro del país en medio de actos de violencia. El mandatario llegó recién al mediodía a Huancayo, y la primera parte de la reunión estuvo encabezada por el jefe del Gabinete, Aníbal Torres.

“Permítame, una vez más, expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre”, manifestó el mandatario al inicio de su discurso. Incluso, intentó recordar sus tiempos como manifestante (2016), pero la mayoría de presentes le recordó que esperó 6 días de protesta -en los que se registró muertos y heridos- para recién presentarse en Huancayo.

Durante su participación, el presidente Pedro Castillo expresó sus condolencias a las familias de los ciudadanos que fallecieron durante las protestas. Asimismo, saludó el derecho a realizar manifestaciones “de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”.

Previo a la intervención del presidente Pedro Castillo, a las 9:30 a.m. comenzó el Consejo de Ministros Descentralizado en el Coliseo Wanka. Se pidió un minuto de silencio por los fallecidos durante las protestas de los últimos días. Asimismo, el gobernador regional de Junín y los alcaldes de las 9 provincias participaron. Al igual que los ministros de las diversas carteras.

La dirigente de Tarma Jackelyne Carrión Jurado exhortó al presidente Pedro Castillo a alejarse de personajes cuestionados, vinculados con el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como del fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. “No le vamos a permitir, señor presidente de la República, con todo respeto, que esté rodeado de ‘Los Dinámicos del Centro’, del señor Cerrón que ha hecho tanto daño a la región Junín. No lo queremos cerca del poder porque, así como perjudicó a la región Junín, no queremos que perjudique a nuestro Perú. Trabajemos con las manos limpias”, manifestó.

A su turno, los dirigentes Eduardo Sauñí y Carlos Garagatti, pidieron al presidente Pedro Castillo, que renuncie al cargo. “No tenemos qué comer señor presidente, mi hija me decía que si entablaba una conversación con el presidente, me decía ‘dile al presidente que dé un paso al costado’, es lo que el pueblo pide, con el debido respeto, yo le voy a pedir que dé un paso al costado y convoque a nuevas elecciones”, remarcó Sauñí.

Además, en otro momento, consideró una falta de respeto que el titular del Gabinete, Aníbal Torres, haya dicho que, frente al aumento del precio del pollo, se puede comer pescado.

“Cada día usted nos falta el respeto, cómo puede decir que coma pescado, porque no alcanza para el pollo. Dicen que es un problema mundial, pero qué estamos haciendo, esperemos que la gente haga paros”, manifestó.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Prófugo ex alcalde Henry López sindicado como líder de los Tiranos del Centro se presenta en la Fiscalía Anticorrupción (VIDEO)

A su turno, Garagatti les pidió al jefe de Estado y a sus ministros que se “pongan la camiseta” de la región Junín y del Perú. “Señor Castillo, señores ministros, pongámonos la camiseta de Junín y del país, de lo contrario, como sociedad civil, tendremos que pedirles por el bienestar de nosotros y del país, que den un paso al costado”, refirió.

También participó el dirigente Jaime Esteban Aquino. “Nosotros dirigimos una protesta pacífica, deslindamos del vandalismo. Han tenido que ser 6 días de protesta para que recién nos hagan caso. Ahora el premier anuncia que presentó un proyecto de ley para bajarse al monopolio, y exigimos que los congresistas también se pongan a trabajar a favor del Perú. Si el Ejecutivo se va, todos se van”, manifestó.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego Oscar Zea informó que se destinará S/700 millones para el financiamiento a los agricultores para la adquisición de urea, fosfato y potasio, asimismo, indicó que se generará mayor financiamiento mediante AgroBanco para ayudar a los pequeños agricultores.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Junín esperan recaudar S/120 millones en feria por Semana Santa

Por su parte, los presentes insistieron en su intención de terminar con Sutran, a lo que el ministro de Transportes indicó que se está trabajando en una reestructuración de esta entidad en un plazo de 60 días.

Pedro Castillo volvió a referirse a la reducción de su sueldo, medida que anunció como candidato presidencial y que no cumplió en estos ocho meses. Ayer, para intentar conciliar con la población presente, Castillo lo volvió a ofrecer. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo tiene una serie de proyectos: no permitir el monopolio en los mercados, masificación de gas natural, construcción de represas, entre otros.