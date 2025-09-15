El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones regionales del Perú alcanzaron los 39,383 millones de dólares entre enero y julio del presente año, registrando un crecimiento del 18.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre las regiones con mejor desempeño destacó Junín, con un notable incremento del 67%, gracias a sus envíos de cobre, oro, zinc y café. Esas operaciones concentraron el 85% del total nacional enviado y consolida a las regiones como verdaderos motores de la economía.

Manuel Torres, presidente de la Sociedad de Industrias de Junín, atribuyó este avance a la mejora organizativa y técnica de diversos sectores productivos, en especial la agroindustria.

“Estamos viendo un cambio positivo en la calidad de los productos, una mejor administración empresarial y una apuesta clara por la exportación. Las empresas ya no solo producen, ahora están pensando estratégicamente”, afirmó.

Más problemas y desafíos

Torres reconoció, sin embargo, que aún persisten desafíos estructurales. La logística, el transporte y el estado de las carreteras siguen siendo obstáculos importantes.

“A pesar de estas limitaciones, el trabajo articulado entre el sector privado y el Estado está empezando a dar frutos. Ferias como la realizada en Ayacucho y la próxima en Huancavelica están motivando a las empresas a mirar hacia el mercado internacional”, comentó.

El dirigente industrial remarcó la importancia de la innovación y la transferencia tecnológica desde las universidades hacia el sector productivo.

“Para mantener este crecimiento, necesitamos investigación, profesionales calificados y acompañamiento técnico. Ya tuvimos caídas en productos como la alcachofa o la maca por falta de competitividad. No podemos repetir eso”, señaló.

Finalmente, Manuel Torres enfatizó que el crecimiento exportador de Junín es una oportunidad que debe consolidarse con visión técnica, sostenibilidad y trabajo conjunto entre todos los actores y evitar retrocesos en la oferta exportadora regional, tal y como ya ha sucedido anteriormente.