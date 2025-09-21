El partido de vuelta de los 32 avos de final de la Copa Perú que se jugaba en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca quedó suspendido cuando el marcador estaba 2 a 2.

Previamente, Sumar Motors ganaba 2 a 0 con goles de Omar Riveros en el primer tiempo y en la etapa complementaria anotó Stalin Morales. Pero a partir de ese momento el juez principal de Arequipa Giancarlo Alvarado inclinó visiblemente la balanza para el equipo de casa y sancionó dos penales a favor de Anba Perú.

Luego, de manera escandalosa expulsó a dos jugadores del “Submarino Amarillo”: a Jerry Surco y Omar Riveros y, minutos después, sancionó otro penal a favor de los puneños, entonces Omar Riveros agredió al árbitro y este suspendió el partido con el marcador 2 a 2.

En el global Sumar Motors quedó con el 4 a 2, entonces clasificaría. Pero se espera la determinacion de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol a traves de la Comision de la Copa Perú.