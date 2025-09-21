Escándalo en Copa Perú/Foto captura redes
Escándalo en Copa Perú/Foto captura redes

El partido de vuelta de los 32 avos de final de la Copa Perú que se jugaba en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca quedó suspendido cuando el marcador estaba 2 a 2.

Previamente, Sumar Motors ganaba 2 a 0 con goles de Omar Riveros en el primer tiempo y en la etapa complementaria anotó Stalin Morales. Pero a partir de ese momento el juez principal de Arequipa Giancarlo Alvarado inclinó visiblemente la balanza para el equipo de casa y sancionó dos penales a favor de Anba Perú.

Luego, de manera escandalosa expulsó a dos jugadores del “Submarino Amarillo”: a Jerry Surco y Omar Riveros y, minutos después, sancionó otro penal a favor de los puneños, entonces Omar Riveros agredió al árbitro y este suspendió el partido con el marcador 2 a 2.

En el global Sumar Motors quedó con el 4 a 2, entonces clasificaría. Pero se espera la determinacion de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol a traves de la Comision de la Copa Perú.

