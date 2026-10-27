Una desagradable sorpresa se llevaron las madres de familia encargadas de preparar los desayunos escolares en la institución educativa N.° 30718 San Francisco de Asís, ubicada en el anexo de Uchurracra, distrito de La Unión Leticia, provincia de Tarma, luego de encontrar gusanos en una conserva de pollo destinada a la alimentación de los estudiantes.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 26 de octubre, cuando las madres abrieron una lata de trozos de pollo de la marca Aurora, distribuida por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), anteriormente conocido como Qali Warma.

Según el reporte, al revisar el contenido encontraron pequeñas larvas blancas vivas entre los trozos de carne, por lo que inmediatamente alertaron al director del colegio, Luis Gómez. Ante el riesgo que representaba el consumo del producto, la dirección dispuso suspender su utilización en la preparación de los alimentos destinados a los 23 estudiantes del plantel.

Autoridades acudieron al colegio

Tras conocerse lo ocurrido, se comunicó el caso a los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tarma, al coordinador del PAE, Ederson Camargo, y a representantes del establecimiento de salud de la zona.

Los funcionarios acudieron a la institución educativa para verificar las condiciones del producto y levantar un acta sobre el hallazgo. Como medida preventiva, se dispuso que las conservas involucradas no fueran utilizadas en la alimentación de los escolares, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

El caso ha generado preocupación entre los padres de familia por las condiciones de los productos distribuidos a las instituciones educativas mediante el programa estatal.

Se espera que las autoridades competentes determinen las causas de la presencia de larvas en la conserva y establezcan las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos entregados a los estudiantes.