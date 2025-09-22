En la I.E. Santa Teresa, ubicada en la provincia de Tarma, docentes y padres de familia expresaron su preocupación por el comportamiento desafiante e inadecuado de un grupo de estudiantes de cuarto grado de secundaria.

Según los testimonios recogidos durante la indagación, se registran insultos denigrantes, gestos obscenos y hasta actos de índole sexual dentro y fuera de las aulas, generando un clima de temor e inseguridad.

Docentes y alumnos de otros grados aseguran que algunos estudiantes de esta sección realizan “acciones morbosas” en servicios higiénicos y pasillos, aprovechando la ausencia de cámaras de vigilancia y manifestaron su preocupación ante indicios de un posible ingreso de sustancias ilícitas. Un mayor de edad, identificado por sus compañeros, sería quien aparentemente lidera estas conductas e influye en este tipo de conductas.

Según el informe presentado a la Ugel de Tarma y a la Dirección Regional de Educación en Junín (DREJ), los hechos ya se habrían dado a conocer al director del plantel, pero aún no se tienen medidas.

“Hay insultos y ademanes groseros, no respetan a las compañeras y ni entre ellos mismos”, relató una docente que pidió el anonimato. Padres de familia también habían solicitado, en informes previos, la salida del alumno señalado como instigador; sin embargo, sus pedidos no fueron atendidos, presuntamente por temor a denuncias de los padres del menor.

Los maestros piden atención inmediata al caso que los tiene preocupados ya que, según señalan, la integridad de la comunidad estudiantil estaría en riesgo.

