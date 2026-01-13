El Poder Judicial de Huancayo sentenció a nueve años de prisión efectiva a Alex Villaverde Quilca (40), al encontrarlo responsable del delito contra la libertad e integridad de una menor de edad, en agravio de su sobrina, por hechos ocurridos en el año 2019 cuando la niña tenía 10 años.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, luego de que se presentaran pruebas sólidas que acreditaron la responsabilidad del sentenciado, entre ellas el testimonio brindado por la víctima en un entorno protegido, así como otros elementos periciales.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante una reunión familiar realizada en la vivienda del ahora condenado. La menor se encontraba descansando junto a otros niños cuando el adulto ingresó al ambiente y cometió el acto ilícito, generándole un profundo impacto emocional que la llevó a guardar silencio durante varios años.

El caso fue conocido en 2023, cuando la adolescente reveló lo ocurrido durante una atención de salud, lo que permitió que su madre formalice la denuncia. El tribunal también ordenó el pago de una reparación civil de 10 mil soles a favor de la agraviada y dispuso la inmediata ubicación y captura del sentenciado para que cumpla su condena.