Una semana de tradición, fe y color se vive en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, donde continúan las celebraciones de su majestad la Tunantada, festividad en honor a los santos patronos San Sebastián y San Fabián, considerada una de las expresiones culturales más representativas de la región Junín.

Esta emblemática danza, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, convierte a Yauyos en el epicentro de la música, el colorido y la identidad andina, congregando a miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegan para participar de una tradición que reafirma el orgullo cultural del pueblo jaujino.

El 20 de enero se desarrolla el día central de la festividad, con la presentación de instituciones tunanteras en la Plaza Monumental 20 de Enero, actividad que será precedida por la misa y procesión en honor a los santos patronos, programadas desde las 11:00 a. m.

Las celebraciones continuarán el 21 de enero, con el segundo día de presentaciones desde las 3:00 p. m.; el 22 de enero, con la tercera jornada; el 23 de enero, cuarto día de exhibición de cuadrillas desde la 1:00 p. m.; y el 24 de enero, quinto día de presentaciones, consolidando una semana dedicada a la danza, la confraternidad y la identidad cultural.

El punto culminante será el 25 de enero, con el XVII Concurso Nacional de Tunantada 2026 “CPC Isaías León Caballero”, que se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la Plaza Monumental 20 de Enero, donde las mejores cuadrillas del país demostrarán la elegancia, el ritmo y la riqueza simbólica de esta danza ancestral.

Durante la festividad, los visitantes también podrán disfrutar de la gastronomía tradicional jaujina, así como conocer el origen histórico y simbólico de la Tunantada. Las autoridades han garantizado facilidades de acceso y seguridad vial, a fin de recibir a los miles de turistas que se esperan durante la semana central.