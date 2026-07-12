



Al hospital de EsSalud de La Oroya fue trasladada de urgencia María Elena Sánchez Antonio (41) tras ser rescatada con vida de un abismo, luego de que el automóvil gris oscuro en el que viajaba se despistara y rodara unos 300 metros hacia el río Pachachaca. El trágico accidente ocurrió a las 12:40 p. m. del sábado 11 de julio en el kilómetro 154+100 de la Carretera Central (tramo Lima - La Oroya), y movilizó un rápido operativo conjunto entre la Policía de Carreteras, los Bomberos de La Oroya y paramédicos de Deviandes para estabilizar a la sobreviviente.

Lamentablemente, dentro de la unidad siniestrada se confirmó el fallecimiento del conductor y hermano de la copiloto, identificado por sus familiares como Antonio Branlei Oré. Los efectivos de la división DEPPRCAR La Oroya, quienes realizaban un patrullaje motorizado por la zona, acudieron de inmediato al lugar del desastre tras ser alertados por los usuarios de la vía, descendiendo hasta el fondo del barranco donde yacía el vehículo.

Tras ponerse a salvo a la mujer herida, la doctora Maricela Cajamalqui, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Oroya, autorizó las diligencias de ley correspondientes. En tanto, los peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), bajo la coordinación del suboficial Sullca, quedaron a cargo de las pericias técnicas y del levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue.