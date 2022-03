Del moderno sistema de videovigilancia en el cercado de Huancayo, que consta de 50 cámaras de alta definición full HD y visión nocturna, conectadas con 50 kilómetros de fibra óptica e inaugurado el 2017, solo 30 están funcionando adecuadamente, informó el nuevo gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Sulio Ventura León.

Este proyecto demandó una inversión de 8 millones 136,322 soles y plantea una solución integral de seguridad ciudadana mediante un trabajo en coordinado entre la Unidad de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, las 26 Juntas Vecinales de Huancayo, objetivo que no se habría cumplido a cabalidad.

“Recién he asumido el cargo. Hay algunas cámaras que no están operativas y no cuentan con el mantenimiento que son necesarias para vigilar la ciudad. De las cincuenta cámaras que se adquirieron, solo treinta están funcionando y el resto requiere mantenimiento o cambio, la persona que estuvo en el cargo anteriormente no lo hizo , hemos hecho el requerimiento para ello y ya hemos solicitado la disponibilidad presupuestal para renovar las que están en deshuso " señaló Ventura León.

El novel funcionario, refirió que durante su gestión va a mejorar el área de Defensa Civil y el servicio de Serenazgo de la ciudad.