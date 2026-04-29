En medio de escenas de profundo dolor, familiares y vecinos velan en Perené los restos de Wilder Romero Sivi Páucar (30), una de las cinco personas que perdieron la vida en el operativo militar ocurrido en Colcabamba, en la región Huancavelica.

Sus allegados lo recuerdan como un joven trabajador dedicado a la agricultura y muy ligado a su familia. Vivía en el sector de Alto Chirani, donde también participaba activamente en actividades deportivas, especialmente el fútbol, lo que lo hacía conocido en su comunidad.

La familia señala que hasta el día previo al hecho mantenían comunicación con él y que su repentina muerte ha generado gran impacto en su entorno. Por ello, rechazan cualquier versión que lo vincule con actividades ilícitas y piden que se respete su memoria.

En ese contexto, exigen a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido durante el operativo y determinar responsabilidades, insistiendo en que el caso no debe quedar impune.