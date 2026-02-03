Hechos. En horas de la mañana del último sábado 31 de enero la víctima, de solo 14 años de edad, aceptó salir con un amigo de iniciales A.E.J.F.(16). Ambos acudieron hasta un paraje cercano al mirador de la Virgen de Cocharcas, en Sapallanga, lugar donde luego habrían llegado otros 5 varones, entre ellos dos adultos de 18 y 19 años.

En ese lugar, todos habrían empezado a consumir bebidas alcohólicas, la víctima contó que cerca de las 10:00 de la noche del sábado todavía permanecían en esa zona desolada; sin embargo perdió el conocimiento y no fue hasta cerca de las 5:30 de la mañana siguiente, cuando despertó semidesnuda y sola.

La adolescente agraviada, acudió a su domicilio donde contó a su madre lo ocurrido y se trasladaron hacia la comisaría de Sapallanga para presentar la denuncia.

“Los agentes actuaron de inmediato y acudieron a la casa de cada uno de los presuntos involucrados, logrando detener a 5 personas, hay un sexto que está en proceso de identificación que falta ubicar”, mencionó el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Huancayo, coronel PNP Ángel Leo.

Aparte del amigo de la víctima, se retuvo a J.E.A.P.(15), J.M.J.(14) y como detenidos a Renzo Ángel G.C.(19) y Andy Johan S.E.(18), por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual.

“El caso se está investigando en conjunto con la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer de Huancayo”, añadió el jefe policial.

Los resultados de laboratorio del médico legista, determinarán la responsabilidad de cada uno de los detenidos que habrían participado de este delito.

La madre de la menor, señaló que la buscada desde la tarde del sábado, tras regresar a su vivienda de un viaje que hizo hacia la selva central.