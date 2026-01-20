Polémica es lo que más ha generado la llegada de Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, a Huancayo. El hermano del condenado expresidente Martín Vizcarra no dudó en lanzar duros calificativos contra el mandatario José Jerí y, por otro lado, contra su rival político, Rafael López.

MALANDRÍN

Vizcarra cuestionó las dos reuniones clandestinas del presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang; en una de ellas, Jerí usó un atuendo informal —capucha y buzo— aparentemente para pasar desapercibido. Vizcarra no titubeó en calificar al presidente como “malandrín”.

“La gente dice que el presidente se vistió de malandrín, encapuchado; yo creo que es al revés: él siempre ha sido un malandrín que ahora está fungiendo de presidente”, sentenció.

En otro momento, Mario Vizcarra aseguró que “por menos” Pedro Castillo y su hermano habían sido vacados; sin embargo, afirmó que el actual Congreso no haría nada.

“Debe irse inmediatamente, ¿pero ustedes creen que lo van a sacar? No lo van a sacar porque ese señor (Jerí) sigue los lineamientos de los grupos mafiosos del Congreso. Hace rato debieron vacarlo”, señaló el candidato.

ARREMETE

Durante su presentación, Mario Vizcarra envió varias indirectas a Rafael López Aliaga, candidato que lidera las últimas encuestas. En un momento lo tildó de populista y cuestionó sus ingresos cuando le preguntaron si se rebajaría el sueldo.

“El exalcalde de Lima decía: ‘Yo no cobro nada’. ¿Ustedes creen que lo hace por filantropía? Los millones del señor llegan por lobby y por esos trenes chatarra. Decir que me voy a bajar el sueldo es populismo”, arremetió Vizcarra.

ENCUESTAS

Mario Vizcarra aseguró que la condena de su hermano no le quita popularidad, aunque en las encuestas pasó del tercer lugar al sexto en la intención de voto.

“Yo estaba en segundo lugar cuando mi hermano ya estaba preso. Hace dos meses decían que las encuestas eran truchas; ahora que hemos bajado, ahora sí creen en las encuestas”, finalizó.

Las actividades de Vizcarra incluyeron una marcha en Concepción y una jornada política; tiene previsto estar hoy en Jauja.