Al menos 39 orquestas se presentaron durante las celebraciones de la tunantada que se desarrolló entre el 19 y 25 de enero en el distrito jaujino de Yauyos. En Jauja, más allá de sus danzas, la música destaca por el fervor de sus múltiples cultores.

​Desde una perspectiva antropológica, la música no es solo entretenimiento, es una herramienta adaptativa y social fundamental para la supervivencia y cohesión de un grupo humano. ​Cultivarla es vital por las siguientes razones: construye identidad, favorece a la cohesión

social, cultiva la memoria colectiva, permite que fluya la comunicación y la regulación emocional y permite el vínculo con lo espiritual o artístico.

FESTIVIDAD 2026

El día de la fiesta, unos 750 músicos, entre arpistas, saxofonistas, violinistas y otros, deleitaron con sus interpretaciones tunanteras a todos los concurrentes.

Concurso en el último día de la fiesta

Entre las orquestas que sobresalieron estuvieron: Súper Selecta Mucha Hermanos y Sonora Jaujina.

Sus directores le han dedicado décadas de sus vidas a la creación de temas nativos que han traspasado, incluso, las fronteras.

Por ejemplo, Gady Mucha, protagonista del documental El país de los saxos, que se estrenó en 2007, es compositor de letras que hoy interpretan muchas orquestas. “Soy natural de Parco y toco desde 1984. Tengo muchas composiciones, así como mi abuelo y mi padre. Tengo cientos de composiciones, una de ellas es El patito, que hoy suena en todas las fiestas. Todas están patentadas, pero no faltan los ladrones de composiciones”, comenta Mucha Soto, que no dejó de tocar a todo pulmón ni un solo día en la fiesta de Yauyos.

Concurso en la Plaza 20 de Enero

LA SONORA

Otra autoridad de la música jaujina es Paulino Marcos, también compositor de tunantadas que brillan especialmente en los meses de enero. “Tengo el orgullo de ser parte de la Sonora Jaujina, este 29 de noviembre cumpliremos 50 años y lo celebraremos a todo dar. Tengo muchas composiciones que hasta ya perdí la cuenta. Las que me acuerdo son Mil amores, Cariño lindo, Tuya es la venganza, y muchas más que resuenan en Jauja”, refiere Marcos Camarena.

Cada barrio en Jauja y Yauyos vive con fervor la fiesta de la tunantada. Aquí, sencillamente, nadie se queda al margen de las celebraciones.

Edwin Esteban, coordinador de la Asociación Confraternidad Cultural San Miguel de Bellavista de Yauyos, refiere que “la tunantada es una mezcla de pasión, alegría y tristeza, que los yauyinos llevamos en la sangre”.

El último día de la denominada Fiesta del 20 de Enero, hubo concurso, donde más se concentraron cuadrillas de distritos periféricos.

GANADORES

Los ganadores XVII Concurso Nacional de la Tunantada “Isaías León Caballero” son: 1er lugar, Institución Tunantera Villasol de Chosica, recibió de premio S/ 3 500.00 + un gallardete y un chutito. Segundo lugar, Institución Cultural Tunanteros por Tradición, premio S/ 2 500.00 + un gallardete y un arriero. Y tercero: la Institución Tunantera Eterna Amistad de Huancayo, premio S/ 500.00 + gallardete y un personaje del huatrila.