Tres personas fallecieron y varias resultaron heridas luego de que una combi de placa BYV-379 se despistara y cayera a un profundo abismo en la carretera Yauyos–Chupaca, a la altura del abra Negro Bueno, en el límite de las regiones Junín y Lima.

El accidente se habría registrado alrededor de las 11:00 p. m. del domingo 11 de octubre, cuando la unidad retornaba hacia Huancayo después de un recorrido turístico por Lunahuaná y Huancaya. De acuerdo con información preliminar, entre los pasajeros se encontraban docentes y escolares procedentes de Huancavelica.

Tras la emergencia, efectivos de la Policía Nacional, bomberos, personal de salud y pobladores participaron en las labores de rescate, que se prolongaron durante varias horas debido a la oscuridad y a las difíciles condiciones del terreno.

Según los primeros reportes, dos víctimas fueron halladas sin vida en el lugar del accidente, mientras que una tercera falleció durante su traslado al Hospital Daniel Alcides Carrión. Los heridos fueron evacuados a distintos establecimientos de salud de Huancayo. Entre ellos se encontraría un menor de ocho años, atendido en el hospital El Carmen.

Investigan causas del despiste

Entre las hipótesis preliminares se mencionan el cansancio y el sueño del conductor tras el recorrido realizado. También se reportaron deficiencias en la conservación de la carretera, con presencia de baches en algunos tramos. Sin embargo, ninguno de estos factores ha sido confirmado como causa del accidente.

Al cierre de esta información, se espera un informe oficial de las autoridades sobre el número de afectados y las circunstancias del siniestro. Las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.