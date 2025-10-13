El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, descartó renunciar para participar en las elecciones generales del 2026 y confirmó que culminará su gestión en diciembre de 2026.

La aclaración fue hecha por el gerente general del Gobierno Regional, Roy Gonzales Mayta, quien señaló que la autoridad mantendrá su compromiso de trabajo hasta el último día de su mandato, concentrándose en ejecutar las obras y proyectos en curso.

En las últimas semanas se especuló sobre una posible postulación de Cárdenas como primer vicepresidente en la alianza “Fuerza y Libertad”, integrada por Batalla Perú, organización fundada por él, y Fuerza Moderna, partido de Fiorella Molinelli. Sin embargo, el gobernador decidió no participar en el proceso electoral.

De esta manera, Cárdenas se mantiene entre las pocas autoridades regionales que priorizan culminar su gestión antes que iniciar una campaña política, en contraste con otros funcionarios que ya anunciaron su postulación.