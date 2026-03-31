Con profundo pesar los medios de Huánuco informaron del fallecimiento del hombre más longevo del Perú, ocurrido el lunes último en su natal Huánuco.

Marcelino Abad Tolentino, conocido como “Mashico” dejó de existir producto de su avanzada edad, pues, en su caso, a sus 126 años cada día que pasaba era una verdadera hazaña. Es considerado el símbolo eterno de la región Huánuco.

“Natural de Chaglla, Mashico fue un ejemplo vivo de fortaleza, humildad y sabiduría ancestral. Aunque pasó sus últimos días recibiendo cuidados en el albergue de Cochachinche. Su corazón siempre perteneció a las montañas de su tierra natal”, señalaron medios locales.

SOLIDARIDAD

Sus paisanos y personas cercanas solicitan el apoyo de la población para brindarle una despedida digna.