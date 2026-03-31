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Un adolescente de 15 años, tras ser declarado autor de la infracción a la ley penal contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en agravio de otro menor de 16 años, será internado por un periodo de cinco años. Medida coercitiva conseguida por Primera Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado.

La intervención fiscal estuvo a cargo de la fiscal provincial María del Carmen Ayasta Vallejo y la fiscal adjunta Yessenia Danny Cortez Cortez, de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado, quienes lograron sustentar de manera contundente los elementos de convicción durante el proceso, garantizando en todo momento el debido proceso del investigado.

HECHOS

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de julio de 2025, cuando el adolescente infractor agredió físicamente a la víctima utilizó un objeto contundente y un arma blanca (cuchillo), ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo como cabeza, rostro, cuello y pecho. Estas lesiones requirieron atención médica y generaron incapacidad médico legal.

Durante la investigación, el Ministerio Público acreditó no solo la gravedad de las lesiones, sino también la conducta reiterativa del infractor, quien previamente había incumplido medidas socioeducativas impuestas por el órgano jurisdiccional en procesos anteriores.

En ese sentido, el juzgado dispuso que el adolescente cumpla la medida en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, donde además recibirá tratamiento terapéutico especializado. Asimismo, fijó el pago de una reparación civil de mil soles a favor del agraviado.