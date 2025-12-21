Recientemente en un operativo de allanamiento domiciliario e incautación de bienes en el marco del caso denominado “Huallaga”, la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (FECCOR Huánuco), con el apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA PNP), ha logrado la detención de dos personas presuntamente vinculadas al delito de lavado de activos.

La intervención se realizó la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025 en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu, provincia de Leoncio Prado – Huánuco) y Nuevo Progreso (provincia de Tocache – San Martín), y estuvo dirigida contra esposos, presuntamente dedicado a actividades ilícitas relacionadas con dicho delito.

EQUIPOS DE FISCALES

En el operativo participaron siete (07) fiscales, de los cuales tres pertenecen a la FECCOR Huánuco y cuatro a las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Leoncio Prado. Como resultado de la intervención en ocho (08) inmuebles, lograron la incautación de siete bienes inmuebles, dos) camionetas Toyota Hilux, una (01) motocicleta lineal, dinero en efectivo y otros objetos vinculados a la investigación.

Asimismo, se detuvo a Marcelino Cayetano y Carmela Flores, quienes permanecen con detención preliminar por el plazo de siete días, mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

La Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la criminalidad organizada y el delito de lavado de activos.